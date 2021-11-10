ولي العهد السعودي يهاتف الكاظمي ويعلن تضامن العاهل مع الحكومة

2021/11/10 | 00:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ابن سلمان تضامن بلاده مع الحكومة العراقية

الترا عراق - فريق التحرير

استنكرت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، الهجوم الذي تعرض له منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، إنّ "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود".

وأضاف البيان، أنّ "ابن سلمان أعرب خلال الاتصال عن استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتابع البيان، أنّ "ابن سلمان نقل تحيات العاهل السعودي إلى الكاظمي وتهانيه بالسلامة والنجاة، مؤكدًا حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعبًا في مواجهة التحديات".

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