ناسا ترجئ موعد الهبوط على سطح القمر

2021/11/10 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بيل نيلسون، الثلاثاء، أن موعد استئناف الرحلات المأهولة للهبوط على سطح القمر في إطار برنامج أرتميس الأميركي تأجل من عام 2024 إلى عام 2025 "على أقرب تقدير".

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