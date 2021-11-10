مصرع 4 أطفال بحريق داخل مستشفى في الهند

2021/11/10 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلقي 4 رضع مصرعهم من أصل 40 رضيعا كانوا داخل وحدة عناية خاصة في إحدى المستشفيات التي تديرها الحكومة الهندية، وسط البلاد، عندما تعرضت لاندلاع حريق.ذكرت ذلك وكالة "شينخوا" الصينية، في خبر عن الحريق، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مستشفى حكومي بولاية ماديا براديش، وسط الهند، ليل الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن الحريق اندلع في وحدة العناية الخاصة بالأطفاء الرضع مما أدى إلى وفاة 4 منهم، مشيرة إلى أن الوحدة كان فيها 40 رضيعا عندما اندلعت النيران.وبحسب الوكالة، فإنه تم نقل الأطفال الذين تم إخراجهم من الجناح المحترق إلى مكان آخر.وأعلنت السلطات المحلية في الولاية فتح تحقيق في الحادث للتعرف على ملابساته.

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