2021/11/10 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء، عزم المملكة على "الطيّ النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل" حول الصحراء الغربية، لكن من دون أي تفاوض على "حقوقها الشرعية"، في موقف يأتي في ظلّ توتر متزايد مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يؤكد عزمه على طيّ النزاع حول الصحراء الغربية.. بشرط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يؤكد عزمه على طيّ النزاع حول الصحراء الغربية.. بشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).