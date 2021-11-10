شهود عيان: إضرام نار في سيارة أمنية بعقارب التونسية ووحدات الجيش في المنطقة

2021/11/10 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان لرويترز إن محتجين تونسيين يرفضون قرار السلطات إعادة فتح مكب نفايات في بلدة عقارب بجنوب البلاد أضرموا النار، يوم الثلاثاء، في مركز للحرس الوطني، في تصعيد لاحتجاج اندلع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

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