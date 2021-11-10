فرنسا تشترط جرعة ثالثة من لقاح كورونا لتمديد الجواز الصحي

2021/11/10 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فعالية اللقاح المضاد لكوفيد-19 تصبح ضعيفة بعد انقضاء 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية وهو "ما يستدعي تلقي جرعة ثالثة لتجنب الحالات الخطرة".وقال ماكرون في كلمة متلفزة توجه فيها إلى الشعب الفرنسي "ابتداء من ال15 من كانون الأول/ديسمبر ستصبح الجرعة الثالثة إجبارية لمن هم فوق سن ال65 لتمديد فعالية الجواز الصحي".وأثنى ماكرون على قرار السلطات اعتماد الجواز الصحي قائلا إنه "وبفضل هذه الخطوة تمت السيطرة على الوباء"، مضيفا "لم ننته من الوباء بعد لأن الكثيرين ما زالوا يعانون من كوفيد19 ولأنه يجب أن نتعايش مع الوباء".هذا ودعا ماكرون المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد "وعددهم 6 ملايين" أن يتلقحوا "لكي نعيش بشكل طبيعي ونكون مسؤولين".وأعلن ماكرون عن إطلاق حملة جديدة للتطعيم أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر ، لإعطاء الجرعة الثالثة لمن يبلغ عمرهم بين 50 و65 عاما".

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