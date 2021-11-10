"الفقر الرقمي".. صعوبات تواجه مدارس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2021/11/10 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة "يونيسف" التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أهمية تحديد ميزانيات أكبر حجما للتعليم عن بعد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عودة المدارس تدريجيا، بعد أن أغلقت أبوابها خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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