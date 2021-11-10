بلينكن لرئيس الجمهورية: شراكتنا مع الحكومة العراقية ثابتة

2021/11/10 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي برئيس الجمهورية برهم صالح، أن الشراكة الأمريكية مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة.وذكر بيان للخارجية الأمريكية أطلعت عليه وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أدان في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم على مقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".وأضاف البيان: أن بلينكن أكد أن "هذا الهجوم كان هجوما على سيادة دولة العراق واستقرارها أيضا".وتابع: أن بلينكن شدد على "أن شراكتنا مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، فجر الاحد الماضي، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.فيما دعا الكاظمي الجميع إلى الحوار الهادف والبناء من أجل العراق ومستقبله، مشيراً إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.

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