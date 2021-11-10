رئيس فايزر يصف مروجي الإشاعات حول اللقاحات بـ

2021/11/10 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، الثلاثاء، الذين ينشرون معلومات مضللة حول لقاحات فيروس كورونا بأنهم "مجرمون".

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