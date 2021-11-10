البابا فرنسيس يدين استهداف الكاظمي

2021/11/10 | 04:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أدان بابا الفاتيكان فرنسيس، امس الثلاثاء، الهجوم الإرهابي المُشين الذي استهدف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة مفخخة بمقره في بغداد، في حين ادانت وزارة الدفاع الاميركية محاولة الاغتيال الفاشلة .

وقال أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في برقية: "بعد الهجوم على مقرّ إقامتكم، أوكلني قداسة البابا فرنسيس بنقل تعاطفه عبر الصلاة لكم ولأسرتكم وللجرحى".

وأضاف بارولين، أن "البابا الذي قام بزيارة تاريخية للعراق في آذار، يُدين الهجوم الإرهابي المشين ويصلّي لكي يتحلّى الشعب العراقي بالحكمة والقوة لمتابعة مسيرة السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي".



وندد المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وايران ومجلس الأمن الدولي، بمحاولة اغتيال الكاظمي التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، وسط تصاعد التوترات بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت الشهر الماضي .

في غضون ذلك، أدانت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون " مجددا استهداف الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي : "مرة أخرى، ندين الهجوم على رئيس الوزراء العراقي، وسنواصل القيام بما نحتاج إلى القيام به للتأكد من حماية قواتنا، وحماية منشآتنا بشكل كاف في العراق".

الى ذلك، أدانت الحكومة البرازيلية، محاولة اغتيال رئيس الوزراء.

وذكرت السفارة البرازيلية ببغداد في بيان، أن "الحكومة البرازيلية لاحظت بذعر محاولة الاغتيال ضد الكاظمي، الذي لم يصب بأذى لحسن الحظ"، مبينة أن "الحكومة تقدم أطيب تمنياتها بالشفاء العاجل والكامل للجرحى في هذه المحاولة الفاشلة".

وتابع البيان، أن "البرازيل ترفض اللجوء إلى الإرهاب بجميع أشكاله وتحت أي مبررات"، معربة عن أملها "في حل الخلافات السياسية في البلد الصديق من خلال الحوار، بما يتفق مع رغبة المجتمع العراقي في السلام والأمن والتنمية".

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