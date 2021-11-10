بسبب أزمة اللاجئين.. دعوة لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا 

2021/11/10 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأربعاء، أنّ بلاده تؤيّد فرض عقوبات أوروبية جديدة على مينسك، متّهماً الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنّه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

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