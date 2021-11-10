أمريكا تعلق على زيارة وزير خارجية الإمارات لسوريا وتلفت لـ

2021/11/10 | 06:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد لسوريا ولقائه الرئيس السوري، بشار الأسد لافتة إلى "الفظائع" التي ارتكبها الأخير بحق الشعب السوري.

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