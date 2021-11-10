80 مليار أم 800 مليون.. أمير سعودي يرد على إعلامية لبنانية حول ما قدمته السعودية للبنان

2021/11/10 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على الإعلامية اللبنانية، مريم البسام وتغريدة تطرقت فيها لقيمة ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان.

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