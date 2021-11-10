"خطأ" يدفع قاضية أميركية لتأجيل دعاوى ضد حفتر لما بعد الانتخابات

2021/11/10 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت قاضية أميركية، دعوى قضائية ضد القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات التي من المتوقع أن يترشح فيها لرئاسة الدولة.

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