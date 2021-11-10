شاهد..هولندي يصنع كراسي وطاولات وألواح تزلج من البيتزا

2021/11/10 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هولندا، هناك صانع بيتزا يصنع ألواح تزلج من البيتزا الخاصة به.يأخذ سمان خسجباري حبه للبيتزا إلى المستوى التالي من خلال صنع ألواح تزلج، وقطع أثاث الأخرى، من البيتزا.كيف يفعل ذلك؟

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