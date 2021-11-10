فخامة الرئيس الدستوري اللبناني* (5) - عادل صوما

2021/11/10 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما الاحداث التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة، لم تزل تداعياتها موجودة على الأرض وفي النفوس لأنها لم تأت من فراغ، ورغم توّعد الرئيس الدستوري ميشال عون بملاحقة المتسببين بالأحداث، وتأكيد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على استقلالية القضاء، قد تأخذ الاحداث القادمة أشكالاً أكثر دموية وعنفاً رغم كل هذه الكلمات الفارغة من أي قوة أو مضمون حقيقي، خصوصاً أن لبنان يتجه نحو نهاية فترة الرئيس الدستوري الحالي ميشال عو ......





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