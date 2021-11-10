إفساد أهل الدولة للدرهم (1 ). - محمد حسين يونس

2021/11/10 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس في كتابه (( قيصر و المسيح )) طرح ول ديورانت صفحة 404 سؤالا (( لم سقطت روما )).؟ ثم يجيب علية..



في ثلاثة فصول من الموسوعة مستر ديورانت لا يعزى السقوط (( إلي سبب واحد بل إلي الكثير من الأسباب ..



وإنه لم يكن حادثا واحدا بل كان عملية إمتدت إلي أكثر من ثلاثمائة عام )).



هذا السؤال عندما نطرحه علي أنفسنا ..



ونفكر لماذا سقطت مصر القديمة ( كميت ) ،أو مصر الهلينسية ( البطالسة )،أو مصر الفاط ......





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