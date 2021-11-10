ملالا يوسف تتزوج في بريطانيا وتنشر صور

2021/11/10 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ملالا يوسف زاي، الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، إنها تزوجت في بريطانيا.

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