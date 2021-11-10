لغز اختفاء طيار سعودي في الفلبين.. والدته تتحدث عن شنطة الكابتن وما يزيد الشكوك

2021/11/10 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين، عبدالله الشريف، الضوء على عدد من الأمور التي تثير "الشكوك" من بينها حقيبة كابتن الطائرة وما عثر عليه بداخلها.

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