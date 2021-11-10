وسائل إعلام: الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران

2021/11/10 | 08:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في ميناء بندر عباس أن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران في وقت سابق، غادرت إيران في وقت متأخر الثلاثاء “بعد تفريغ شحنتها النفطية”.وحسب وكالة “أسوشيتد […]

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