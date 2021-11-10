علماء آثار في إسرائيل يكتشفون خاتمًا يمنع الآثار الجانبية لتأثير الكحول على الجسم

2021/11/10 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عمليات التنقيب في مدينة يفنه عن وجود جوهرة في موقع أكبر مصنع نبيذ معروف في العصر البيزنطي، بحسب ما أوضحته هيئة الآثار الإسرائيلية..ما سرها؟

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