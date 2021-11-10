دراسة جديدة قد تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ ووقف النوم

2021/11/10 | 08:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعيساعد النوم الجيد ليلا أجسامنا على إصلاح نفسها والعمل كما ينبغي، ويرتبط بتحسين الصحة العقلية وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.وثبت أيضا أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم مرتبط بالتدهور المعرفي وحالات مرضية مثل مرض ألزهايمر.ونشر باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن ورقة بحثية تشير إلى أنه تماما مثل الحصول على القليل من النوم، فإن النوم لفترات طويلة قد يرتبط أيضا بالتدهور المعرفي.وأراد فريق البحث معرفة مقدار النوم المرتبط بالضعف الإدراكي بمرور الوقت.وللقيام بذلك، نظروا إلى 100 من كبار السن في منتصف وأواخر السبعينيات في المتوسطوتتبعوهم لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات.وفي وقت دراستهم، لم يظهر 88 شخصا أي علامات للخرف، بينما أظهر 12 شخصا علامات ضعف في الإدراك (أحدهم مصاب بالخرف الخفيف و11 مصابا بمرحلة ما قبل الخرف من ضعف إدراكي خفيف).

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