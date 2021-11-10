الخطاب الهوياتي: إرهاصات مستقبل مقلق

2021/11/10 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أمسى الحزب الجمهوري حزب "البيض"، والديمقراطي حزب "غير البيض".الصورة تحتمل الكثير من التفصيل"

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