2021/11/10 | 08:11 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "أمسى الحزب الجمهوري حزب "البيض"، والديمقراطي حزب "غير البيض".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطاب الهوياتي: إرهاصات مستقبل مقلق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصورة تحتمل الكثير من التفصيل"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطاب الهوياتي: إرهاصات مستقبل مقلق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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