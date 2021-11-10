2021/11/10 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت آبل عن إطلاق تحديث طارئ لنظام تشغيل macOS Monterey الجديد لمعالجة مشكلات اشتكى منها مستخدمو حواسبها.وتبعا لآبل فإن مستخدمي بعض حواسب mac وبعد تحميل نسخة macOS Monterey 12.0.1 التي أطلقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آبل تطلق تحديثا طارئا لمعالجة مشكلات في نظام تشغيل حواسبها المركز الخبري الوطني.

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