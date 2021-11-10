الدفاع التركية تعلن تحييد 4 من عناصر العمال الكردستاني شمالي العراق

2021/11/10 | 08:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 من إرهابيي تنظيم “بي كا كا” (العمال الكردستاني) شمالي العراق.وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، إن الجيش التركي يواصل تدمير أوكار إرهابيي “بي كا كا” في شمال العراق.وأضافت، أن الجيش التركي تمكن بالتنسيق مع الاستخبارات الوطنية من رصد 4 إرهابيين في …

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