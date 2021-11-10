زلزال يضرب وسط إيران

2021/11/10 | 08:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة المحيطة ببلدة شهداد بمحافظة كرمان وسط ايران.وجاء في تقرير نشرته وكالة أنباء فارس، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اطراف بلدة شهداد بمحافظة كرمان عند الساعة 23 ودقيقة واحدة مساء الثلاثاء وبعمق 10 كيلومترات وعلى خط طول 57.62 …

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