قطر توقف موظفا حكوميا نشر مستندا رسميا بمواقع التواصل الاجتماعي

2021/11/10 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات القطرية، الثلاثاء، ايقافها لموظف حكومي بعد قيامه بنشر مستند حكومي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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