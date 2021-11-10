كورونا يضرب صفوف المنتخب الالماني

2021/11/10 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف، استبعاد خمسة لاعبين عن صفوف المنتخب الوطني بعد ثبوت إصابة مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله بفيروس كورونا، وذلك قبيل خوض "مانشافات" الضامن تأهله إلى مونديال قطر 2022 الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية.وأفاد الاتحاد بأنّ اللاعب المصاب كان قد تلقى بالكامل الجرعات المضادة للفيروس ولا تظهر عليه أعراض في الوقت الحالي، من دون أن يحدد هويته.وإلى جانب زوله، اضطر زملاؤه في النادي البافاري جمال موسيالا ويوزوا كيميش وسيرج غنابري، إضافة إلى لاعب سالزبورغ النمساوي كريم أدييمي لمغادرة مقر تجمع "مانشافت" من أجل حجر أنفسهم في منازلهم.وسافر 9 لاعبين على متن الطائرة ذاتها التي أقلت زوله للالتحاق بمعسكر المنتخب في فولسبورغ، في حين تم السماح لـ4 منهم، من دون الإفصاح عن هويتهم، بالبقاء بشرط أن يحجروا أنفسهم بعيداً عن باقي المجموعة لفترة معينة.وكان الاتحاد الألماني الوطني للعبة أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن 5 لاعبين من المنتخب الوطني يخضعون للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

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