إثيوبيا.. نساء من أمهرة يتحدثن عن تعرضهن لـ

2021/11/10 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير نشر الثلاثاء، متمردين من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور، بشهر أغسطس الماضي.

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