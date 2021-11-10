بلينكن لرئيس الجمهورية :الهجوم على مقر الكاظمي يعد هجوما على سيادة دولة العراق واستقرارها أيضا/ موسع

2021/11/10 | 08:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي برئيس الجمهورية برهم صالح، أن الشراكة الأمريكية مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة.وذكر بيان للخارجية الأمريكية : أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أدان في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم على مقر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأضاف البيان: أن بلينكن أكد أن "هذا الهجوم كان هجوما على سيادة دولة العراق واستقرارها أيضا".وتابع: أن بلينكن شدد على "أن شراكتنا مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، فجر الاحد الماضي، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة./انتهى9

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