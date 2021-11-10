2021/11/10 | 08:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي برئيس الجمهورية برهم صالح، أن الشراكة الأمريكية مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يؤكد لرئيس الجمهورية : الشراكة الأمريكية مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يؤكد لرئيس الجمهورية : الشراكة الأمريكية مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).