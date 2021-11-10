2021/11/10 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني واصلت أسعار النفط الصعود اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن بيانات تظهر هبوطا في مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.ودعم الأسعار أيضا رفع الولايات المتحدة قيود السفر بجانب علامات أخرى على تعافي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام برنت يتجاوز الـ85 دولاراً للبرميل المركز الخبري الوطني.

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