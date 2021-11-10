القوى الديمقراطية السودانية أمام نهجين - جلبير الأشقر

2021/11/10 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر إن مواجهة السلطات العسكرية في السودان، وإفشال محاولتها الانقلابية في القضاء على السيرورة الثورية التي تشهدها بلاد النيلين منذ ما يقارب ثلاث سنوات، والسير بهذه السيرورة إلى الأمام وتعميقها، إنما هي جميعاً قضايا من النوع الذي لا مناص من أن تتباين حياله الآراء والتوجهات في صفوف القوى الديمقراطية، مثلما هي الحال إزاء أي مشروع تغيير سياسي جذري حيثما كان.



فالخيارات السياسية تختلف حتمياً باختلاف الطب ......





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