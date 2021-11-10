سماء وسبعة بحور..رواية ناجي الناجي -1من3 - سعيد مضيه



سماء وسبعة بحور..رواية ناجي الناجي -1من3 - سعيد مضيه
2021/11/10 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه بحور الدمعلى الغلاف نطالع كلمة رواية ، تتصفح بقراءة سطحية عاجلة لتجد قصصا لا رابط بين إحداها والتالية ؛ لكن..

أعرف الروائي ناجي الناجي ، الملحق الثقافي بسفارة فلسطين بالقاهرة، مغرما بالغموض، عنصر الجمال الأول في الإبداع الفني .

يموه الراوي شخوص الحكايات، يسرب موضوعاته بين طيات السرد بمهارة الواثق من فنه ونبل القضية التي يقارب؛ يضفي جمالية على السرد الفني، تأسر القارئ، وتلح عليه..

يلاحق الحك ......

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