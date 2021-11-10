اسرائيل: -فيلا في غابة- ام مستعمرة استيطانية تدعى صهيونستان؟ - زهير الصباغ

2021/11/10 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الصباغ إسرائيل: "فيلا في غابة" ام مستعمَرة استيطانية تدعى صهيونستان؟تتناول الدراسة الحالية ظاهرة العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي.



سوف أقوم بتحليل نقدي للايديولوجيا التي تدعم العنصرية داخل النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي.وبالرغم من ظهور مؤشرات العنصرية بشكل بارز ضد كل من اليهود الشرقيين، اليهود الاثيوبيين، اللاجئين الافارقة، والعمال الأجانب، فان هذه الدراسة ستركز على العنصرية التي يتم مما ......





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