2021/11/10 | 08:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت مديرية الدفاع المدني 26 الف حادث حريق في بغداد والمحافظات منذ بداية العام الحالي، اغلبها نتيجة تماس كهربائي، وعدد قليل منها بفعل فاعل بحسب تقارير جنائية، بينما اكدت فرض غرامات على مخالفي تعليمات السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية تتراوح بين 250 الفا ومليون دينار.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية جودت عبد […]

ظهرت المقالة اغلبها نتيجة تماس كهربائي..



الدفاع المدني: 26 الف حادث حريق مسجل خلال 2021 أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلبها نتيجة تماس كهربائي.. الدفاع المدني: 26 الف حادث حريق مسجل خلال 2021) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلبها نتيجة تماس كهربائي.. الدفاع المدني: 26 الف حادث حريق مسجل خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).