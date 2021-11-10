2021/11/10 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت محافظة نينوى، الشهر المقبل “كآخر موعد” للبدء بإعمار مطار الموصل، الذي كان قد دمر خلال عمليات تحرير المحافظة من الجماعات المتطرفة، وفقا للمحافظ نجم الجبوري.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى تحدد كانون المقبل موعدًا لإعمار مطار الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تحدد كانون المقبل موعدًا لإعمار مطار الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تحدد كانون المقبل موعدًا لإعمار مطار الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).