2021/11/10 | 08:57 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمس قرارات اممية تدين الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/10 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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