2021/11/10 | 08:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط الصعود اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن بيانات تظهر هبوطا في مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.ودعم الأسعار أيضا رفع الولايات المتحدة قيود السفر بجانب علامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق الطلب بينما يبقى شح في الإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.1% إلى 84.23 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.35% ليتجاوز مستوى 85 دولارا للبرميل.وقالت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تواصل الارتفاع وخام برنت يتجاوز الـ85 دولاراً للبرميل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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