هذا هو السبب الحقيقي لحوادث عض أسماك القرش البيضاء الضخمة للبشر

2021/11/10 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون في جامعة ماكواري في مدينة سيدني الأسترالية، أن البشر الذين يسبحون أو يمارسون رياضة التجديف على الألواح، يشبهون إلى حد كبير الفقمات وأسود البحر في عيون أسماك القرش البيضاء، ما قد يتسبّب بحوادث عض أسماك القرش للبشر..إليك التفاصيل.

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