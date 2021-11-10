الولايات المتحدة.. مصرع شخصين بإطلاق نار في ولاية ساوث داكوتا

2021/11/10 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة اسكتلندا بولاية ساوث داكوتا الأمريكية.وقالت السلطات إن إطلاق النار وقع في وقت سابق من مساء الثلاثاء في منزل في المدينة، مؤكدة القبض على رجل واحد إثر عملية إطلاق النار.وأوضحت إدارة السلامة العامة بجنوب داكوتا بالنيابة عن مكتب عمدة مقاطعة بون هوم، أن دوريات الشرطة في ولاية ساوث داكوتا وصلت إلى مكان الحادث، لمساعدة مكتب عمدة مقاطعة بون هوم في التحقيق./انتهى9

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