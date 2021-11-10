نشاطات أقسام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بغداد والمحافظات

2021/11/10 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة، القبض على ( 47 ) متهما بمناطق مختلفة من البلاد وهي كالتالي :-

- قسم مكافحة مخدرات البصرة ( 8 ) متهمين- قسم مكافحة مخدرات ميسان ( 15 ) متهم- قسم مكافحة مخدرات الرصافة ( 15 ) متهمين- قسم مكافحة مخدرات ذي قار ( 3 ) متهمين- قسم مكافحة مخدرات كربلاء ( 2 ) متهمين

- قسم مكافحة مخدرات واسط ( 3 ) متهمين- قسم مكافحة مخدرات كركوك متهم واحد- قسم مكافحة مخدرات الأنبار ضبطية حبوبوذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم اكثر من ( ربع كيلو غرام ) من مادة الكريستال المخدرة و ( 22000 ) اثنان وعشرون ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون إضافة إلى أدوات التعاطي".وأكد البيان، "إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات".

وأضاف، إن "هذه الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".

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