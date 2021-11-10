2021/11/10 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..النزاهة تطالب بالتحقيق في اختفاء 250 مليون بشوارع الناصرية المركز الخبري الوطني.

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