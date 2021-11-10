محافظ نينوى: تحديد موعد البدء بإعمار مطار الموصل

2021/11/10 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت محافظة نينوى، الشهر المقبل كآخر موعد للبدء بإعمار مطار الموصل، الذي كان قد دمر خلال عمليات تحرير المحافظة من جماعات داعش.وقال المحافظ نجم الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “زيارته الأخيرة الى بغداد ولقاءه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانت تتمحور حول وضع اللمسات الأخيرة لموضوع حسم ملف اعمار مطار الموصل”.واكد ان […]

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