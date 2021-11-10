راموس يعاود التدريبات مع باريس سان جيرمان

2021/11/10 | 09:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عاود المدافع الإسباني سيرخيو راموس، تدريباته الجماعية في صفوف باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، تمهيدا لخوضه أولى المباريات مع فريق العاصمة الفرنسية.وقال مصدر مقرب من النادي لوكالة الصحافة الفرنسية: “عملية تعافي سيرخيو راموس تتواصل”، علما بأن المدافع البالغ من العمر 35 عاما لم يخض أي دقيقة حتى الآن مع سان جيرمان منذ انتقاله إليه من ريال مدريد في صفقة حرة خلال الصيف الماضي، لمعاناته من إصابة في ركبته.وكان مدرب فريق العاصمة الفرنسية، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قال منتصف أكتوبر الماضي “لا يحبذ أي لاعب الخضوع للتدريبات بطريقة فردية.راموس يعاني من هذه الوضعية لكنه قوي من الناحية الذهنية”.[…]

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