2021/11/10 | 09:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت محافظة نينوى، الشهر المقبل كآخر موعد للبدء بإعمار مطار الموصل، الذي كان قد دمر خلال عمليات تحرير المحافظة من جماعات داعش.وقال المحافظ نجم الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “زيارته الأخيرة الى بغداد ولقاءه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانت تتمحور حول وضع اللمسات الأخيرة لموضوع حسم ملف اعمار مطار الموصل”.واكد ان “المباحثات تجري في الاتجاه الصحيح”، منوها بان “الكاظمي يريد ضمانات بأن تكون اعمال تشييد المطار ذات مواصفات عالية وحديثة”.وبشأن تمويل المشروع، اوضح الجبوري ان “القرض الفرنسي ما زال متوفرا، كما ان هناك خطة بديلة للمضي بإعمار المطار خلال هذا العام، بالتنسيق مع وزارة التخطيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتابع الملف..



محافظ نينوى: تحديد موعد البدء بإعمار مطار الموصل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتابع الملف.. محافظ نينوى: تحديد موعد البدء بإعمار مطار الموصل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتابع الملف.. محافظ نينوى: تحديد موعد البدء بإعمار مطار الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).