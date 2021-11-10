المفوضية: لا نخضع لأي ضغوط سياسية وننتظر توصيات مجلس المفوضين

2021/11/10 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، أنها لا تخضع لأية ضغوط سياسية وأنها مستقلة في عملها وليست ملزمة بأي قانون غير مساراتها القانونية الخاصة بها.وقال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “المفوضية غير خاضعة للضغوط، وهي تعمل وفق سياقاتها ومساراتها القانونية الخاصة بها”.وبيّن أن […]

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