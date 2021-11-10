قاضية أميركية ترفض طلباً تقدّم به ترامب بشأن تحقيقات اقتحام ’الكابيتول’

2021/11/10 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رفضت قاضية أميركية طلبا تقدّم به الرئيس السابق دونالد ترامب لإصدار حكم مستعجل بشأن ما إذا كانت لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم وقع على مبنى "الكابيتول" في السادس من يناير كانون الثاني الماضي يمكنها الإطلاع على بعض السجلات التي تخصّه في البيت الأبيض.

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ولم تفصل تانيا تشوتكان قاضية المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا في صحة الحجّة القانونية التي ساقها محامو ترامب بأن السجلات الهاتفية وسجلات الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى يجب أن تظل بعيدة عن أيدي اللجنة.

ويدفع ترامب بأن المواد التي طلبتها لجنة مجلس النواب تندرج تحت مبدأ قانوني يعرف باسم الحصانة التنفيذية والذي يحمي سرية بعض اتصالات البيت الأبيض.

"رويترز"

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