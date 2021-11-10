بعد إفراج إيران عنها.. الناقلة الفيتنامية تدخل خليج عُمان

2021/11/10 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع السفن، الأربعاء، أن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام، والتي قال مسؤولون أميركيون إن طهران احتجزتها الشهر الماضي، غادرت إيران ودخلت خليج عُمان.

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