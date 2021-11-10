2021/11/10 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادطالب عضو مجلس النواب السابق عباس صروط، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية بالإسراع في معالجة ارتفاع المواد الغذائية.

وقال صروط في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار المواد الغذائية لاسيما مادة الطحين التي وصل سعر الكيس في محافظة ميسان إلى 50 الف دينار"، مؤكداً أن "هذا الإرتفاع يثقل كاهل الطبقات الفقيرة بشكل أكبر نظراً لأهمية الطحين كمادة غذائية اساسية وذات استهلاك يومي".

وأضاف، ان "العراق يمر بوضع اقتصادي وأمني حرج بسبب الإشكاليات في تشكيل الحكومة كما من المفترض اقرار موازنة 2022 في الأيام المقبلة وضمان الاستقرار في الوضع الاقتصادي للفترة القادمة".

وتابع صروط، أنه "يجب على الحكومة والكتل السياسية العمل على اخراج البلاد من هذه الأزمات لأن البلد مثل السفينة اذا غرقت فسيغرق جميع من فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني سابق يوجه رسالة إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني سابق يوجه رسالة إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).